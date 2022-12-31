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Hull City Acun'u böyle sevindirdi

Hull City, 3 puan özleme son verdi. Acun'un takımı tam 4 maç sonra kazanmayı hatırladı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 01:02
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Acun'un takımı nihayet! Aylar sonra ilk kez

Hull City Acun'u böyle sevindirdi
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İngiltere Championship'te Hull City, Birmingham deplasmanına konuk oldu.

Hull City, mücadeleden Oscar Estupinan'nın 77. dakikada attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 30'a çıkardı. Birmingham ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Wigan deplasmanına gidecek. Birmingham ise sahasında bu kez Middlesbrough'u ağırlayacak.

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