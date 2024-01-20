Ada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İHA
Ada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., olumsuz hava şartları nedeniyle ada seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Çanakkale'de olumsuz hava şartları, ada seferlerini iptal ettirdi. Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den açıklama geldi.

Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Konuya dair Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “21.01.2024 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 21.01.2024 Pazar (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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