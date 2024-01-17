Adalar vapuru dev dalgalar arasında kaldı. Yolcular ecel teri döktü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Adalar vapuru dev dalgalar arasında kaldı. Yolcular ecel teri döktü
İstanbul'da sert esen rüzgarda Adalar vapuru Marmara Denizi'nde zar zor yol aldı. Yürekleri hoplatan görüntülerde vapurun dev dalgalar arasında ilerleyişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Vapurdaki yolcular büyük korku yaşadı.

Meteorolojiden yapılan şiddetli rüzgar ya da fırtına uyarılarına kulaklarını tıkayıp "Abartı" diyenlerin sayısı hiç de az değil. Bunda bulundukları yerin az rüzgar alması da etken olabiliyor.

Ama sahil tarafına inenler uyarıların önemini bir kez daha yakından hissedip, yaşananlara gözleriyle de tanık da olabiliyor. Bir kaç gün önce şiddetli rüzgarda yol alan bir vapuru görenlerin yürekleri ağza geldi. Dalgalar arasında bir inen bir çıkan vapuru bakanlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Vapurun iskeleye yanaşmasından sonra bir yolcu "Burgaz Adası'nda oturduğum için yaz-kış vapura biniyorum. Biz de kaptan ve diğer mürettebat kadar olmasa da vapura biniyoruz. Kışın bu durumla ayda bir kaç sefer karşılaşıyoruz. Vapurda bulunan bazı yolcular çığlıklar attı. Mide rahatsızlığı geçirdi" dedi.

Bir başka yolcu ise "Kışın vapura binmem. Batacağımızı sandım. Dalgalar vapuru adeta dövdü. Yüreğim ağzıma geldi" yorumunu yaptı.

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