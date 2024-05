Ünlü ekonomistten yatırım yapacaklara hayati uyarı. Ne enflasyon ne de savaş etkiler

YENİÇAĞ - Özel Haber / Büşra KAPAN

Özdemir, altının gelecek dönemler için yükseliş potansiyeli yüksek bir değerli metal olduğunu söyledi.

1-) DÜNYA GENELİNDE MEVCUT EKONOMİK DURUM NASIL? MERKEZ BANKALARI ENFLASYON VE FAİZLE MÜCADELESİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Dünya ekonomisinde ben olanlara biraz yapısal bakıyorum. Dünya ekonomisi son yıllarda gerçekten çift merkezi bir ne bileyim evreye doğru geçiyor. Yüksek teknoloji ürünlerinde özellikle rekabetin yeni nesil teknolojileri paylaştığı önemli bir dönemdeyiz. Şunda elektrikli araçlar, yüksek teknolojik telekomunikasyon ürünleri ve buna bağlı olarak üretimi yarı iletkenler gibi çeşitli sektör başlıklı olan var.

ABD ve Çin’de yaşanılacak her türlü gelişme, gerek sanayi, gerek mali olarak oluşabilecek gelişmeler diğer ülkeleri etkiliyor. ABD 'nin uluslararası ticarette korunmacılığın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da aslında küresel değerler zincirinin kırılmaya başladığını daha bölgesel ekonomilerin oluştuğunu ve her ülkenin mümkün olduğu kadar ürünleri kendi iç piyasasında üretmeye çalıştı ve buna bağlı olarak ve uluslararası ticaretinin dolayısıyla darbe aldı. Pandemiden itibaren son dört beş yıl içerisinde birçok dinamik değişti. Dönemsel olarak farklılık gösteriyor. Mesela birkaç yıl içerisinde bir anda faizlerin sertliğine tanıklık ediyoruz. Ben bu dönemin bittiğini düşünüyorum. Ben faiz artışların dünyada artık yeni dönemde yer almayacak. ABD 'nin yüzde ikilik ekonomik büyümeyi yıllık başarı olarak gördüğü bir ortamda ben artık faiz artışına yer olmadığı kanaatindeyim. Dalgalanmalar halinde yani faiz artışı, faiz indirimi sürekli olarak biz aslında aynı bin dokuz yüz yirmi dokuz iktisadı buhranı. Ondan sonraki sürece yaşıyoruz.

2-) DÖVİZ KURLARININ SEYRİNİ NASIL YORUMLUYORSUNUZ? YILSONUNDA DÖVİZ KURLARINDA NELER BEKLENİYOR?

Döviz meselesini yapısal konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yanlış uygulanan politikalar bunların da etkisi, bağımsızlık… TL günden güne daha da değer kaybetti. Bir de bu dediğiniz faktörler zaten en temeli. Tabi zaten sürekli yanlış politikalar üç yıl önceki o sert faiz indirimleri bir yanlıştı. Mehmet Şimşek politikalarını da ben başarılı görmüyorum. Yani Mehmet Şimşek politikalarını da özellikle şimdi en baştan bakarsak. Geçen sene 15,50’ler olan dolar kuru Mehmet Şimşek’in gelişi ile beraber sert bir yükseliş kaydetti. Bugün kur 32,40 – 32.60 bandı aralığında seyrediyor.

3-) ALTIN BU SENE NASIL BİR SEYİR SERGİLEYECEK? ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER ONS VE GRAM ALTIN TARAFINI NASIL ETKİLER?

Altın her zaman güvenli liman olmuştur. Her zaman enflasyon karşısında savaş karşısında bir korumacı görevi üstlenmiştir. Bern her zaman altıncıyım. Özellikle altın bu bağlamda daha iyi. Gelecek dönemler için yükseliş potansiyeli yüksek bir değerli metal. Sadece altın değil, bu diğer değerli metaller için de geçerli. Değerli metaller her zaman yatırımcının korunduğu bir bölge ve alandır.

4-) BUGÜN AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ, ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLAR MI? YIL SONU BEKLENTİNİZ NEDİR?

Enflasyon için yılın ikinci yarısından itibaren düşüş görülecek diyorlar. Bunu başarı olarak vatandaşa sunuyorlar. Bu başarıdan ötürü değil. Baz etkisine bağlı olarak bir düşüş olacak. Bu bir sistem gibi. Yükseldikten sonra baz etkisine bağlı olarak düşüş yaşanır ancak bu sadece rakamsal olur. Fiyatlara etkisi olmaz. Fiyatlar üzerinde bunu görmek mümkün değil.

6-) MERKEZ BANKASI’NIN UYGULADIĞI POLİTİKALAR HEM DÖVİZ KURLARI HEM DE ENFLASYON ÜZERİNDE YETERLİ ETKİYİ SAĞLIYOR MU? MERKEZ BANKASI’NIN BU POLİTİKALARINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Kemer sıkma politikası uyguluyorlar. Ayrıca bunu yine dar gelirli üzerinden uyguluyorlar. Vergi oranları artırılıyor, dolaylı vergiler geliyor ya da motorlu taşıtlar vergisine yükleniyor. Doğrudan vergiler kurumlar vergisini niye karışmıyorlar? Bunları düşündüğümüz zaman tablo ortada zaten. Sadece günü kurtarıp dövizi bastırıyorlar, başka hiçbir ekstra yok

7-) ASGARİ ÜCRET İÇİN ARA ZAM GELİR Mİ? HEM ASGARİ ÜCRET HEM DE EMEKLİ MAAŞINA YÖNELİK NE GİBİ İYİLEŞTİRMELER OLUR?

Ben asgari ücrette, kısmi bir iyileşme olacağını düşünüyorum. Dar gelirlilere fatura ediliyor bu kriz. O dar gelirliler ve emeklilere yazık oluyor.