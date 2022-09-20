İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında dava açılmıştı... Bakan Bozdağ şikayetinden vazgeçti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin, avukatları Hüseyin Aydın aracılığıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, 'hakaret' suçundan yargılandığı Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve eski albay ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in 'iftira' suçundan yargılandığı Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe gönderdi.

Her iki dilekçede de Başbuğ ve Çiçek'in savcılık ve mahkeme huzurundaki ifade işlemlerinde, dava konusu ithamların muhatabının Bozdağ ve diğer müştekiler olmadığını belirttikleri; bu sebeple şikayetten vazgeçme kararı alındığı ifade edildi.

Başbuğ ve Çiçek hakkındaki davaların görülmesine, belirtilen mahkemelerde devam ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2020'de katıldığı bir televizyon programında, 2009'daki bir kanun değişikliğinin, FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını ileri sürmüş; Çiçek de bazı iddialarda bulunmuştu.

Bunun üzerine Bozdağ ile 5 AKP’li milletvekili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş, Başbuğ ve Çiçek hakkında dava açılmıştı.