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Deprem sonrası 153 yeni mahkeme kuruldu

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 92'si deprem bölgesinde 61'i diğer illerde olmak üzere 153 mahkeme kurdu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 18:31
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Adalet Bakanlığı deprem bölgesinde yeni kurulan mahkeme sayısını açıkladı

Deprem sonrası 153 yeni mahkeme kuruldu
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(AA) Bekir Bozdağ'ın "depremler nedeniyle adli hizmetlerin aksatılmamasına" yönelik talimatı kapsamında yeni mahkemelerin kurulması için çalışma yapıldı.

Bakanlıkça, iş hacmi ve deprem bölgesinin coğrafi durumu dikkate alınarak başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere 92'si depremden etkilenen şehirlerde, 61'i de diğer illerde olmak üzere 153 ağır ceza, asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk, aile, iş, tüketici, icra ve idare mahkemesi ile sulh ceza hakimliği ve infaz hakimliği kuruldu.

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