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  • Tarihi caminin yanındaki kaçak kafelere bakanlık koruması. Mahkeme kararına rağmen İBB'nin yıkım ekibi engelleniyor

Tarihi caminin yanındaki kaçak kafelere bakanlık koruması. Mahkeme kararına rağmen İBB'nin yıkım ekibi engelleniyor

Murat Ongun, Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin mahkeme kararıyla yıkım çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca engel olunduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:32
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İBB'nin kaçak kafeleri yıkım çalışması engelleniyor

Tarihi caminin yanındaki kaçak kafelere bakanlık koruması. Mahkeme kararına rağmen İBB'nin yıkım ekibi engelleniyor
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Üsküdar’da Mimar Sina’nın inşa ettiği Kuşkonmaz Caminin hemen bitişiğine zamanla kaçak yapılar kondu.

Mahkeme kararıyla yasal haklarını kullanıp tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekiplerine engel olunduğu ortaya çıktı.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

Üsküdar Sahil'deki Mimar Sinan eseri Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafeler mahkeme kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca ısrarla korunuyor. İBB'nin yıkım ekiplerine günlerdir hukuksuz şekilde engel olunuyor.

YIKIM ENGELLENİYOR

Her seferinde İBB ekipleri, Üsküdar Kaymakamlığının direktifiyle görev yapan polisleri karşısında buluyor

İBB Encümeninin yıkım kararına, yürütmeyi durdurma istemini reddeden mahkeme hükmüne rağmen, caminin bitişiğindeki kaçak kafe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden korumaya alındı. Mimar Sinan’ın eseri korunacağına, onun estetiği ve bütünlüğünü bozan kafe himaye edildi.

MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU

Yıkımına engel olunan kaçak işletmenin yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi. İBB ekiplerinin tahliye ve yıkım kararı önünde hiçbir yasal engel bulunmadığı halde aynı el devreye girdi, yıkımı uygulatmadı.

YASAL KARAR UYGULATILMIYOR

İşletme sahiplerinin encümen kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde açtığı dava reddedildi. İBB Ekipleri Kuşkonmaz Camii bitişiğindeki kaçak kafenin tahliye ve yıkımı için harekete geçti. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü aynı tarihte devreye girerek, kendisinin yetkili olduğunu öne sürüp, “yıkımın ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağı” ifadesiyle Üsküdar Kaymakamlığına yazı yazarak güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi. Üsküdar Kaymakamlığı, polisi, zabıtanın önüne dikerek yasal yıkım kararını günlerdir uygulatmıyor.

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