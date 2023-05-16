Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı hangi kadrolardan personel alacak?

Adalet Bakanlığı bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 22 bin 43 personel alacağını duyurmuştu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı hangi kadrolardan personel alacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı hangi kadrolardan personel alacak?

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru detayları merak ediliyor. Adalet Bakanlığını alacağı personel alımı ve kadroları belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı hangi kadrolardan personel alacak?

Adalet Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 22 bin 43 personel alımı için başvuru sonuçları bekleniyor. 11 Mayıs'ta sona eren başvuruların ardından, binlerce kişi personel alımı başvuru sonuçlarını beklemeye başladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'ndan yapılacak olan duyurular https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Kazanan adaylar belirlenen tarihlerde sözlü sınava katılacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

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