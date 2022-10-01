Adamların parayı koyacak cepleri yok ama paraları bizimkinden 5.5 kat daha değerli. 1 Papua Yeni Gine Kinası 5,26 Türk Lirası

Dolar ve Euro 18 lirayı geçerken dünyanın en gelişmemiş ülkelerinin para birimleri dahi Türk Lirası karşısında büyük değer kazanırken her geçen vakit aradaki makas daha da açılıyor.

Mayıs ayında 4,60 TL’den işlem gören Papua Yeni Gine Kinası aradan geçen 6 ayda 5,26 TL’ye yükseldi.

2 YILDA 2'YE KATLADI

Papua Yeni Gine Kinası, 8 Mayıs 2020 tarihinde, 2,07 liradan işlem görüyordu.