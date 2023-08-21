Adana Demirspor ile Ankaragücü yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
56. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında kale sahasına hareketlenen Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
61. dakikada Niang'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba, sağdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ı gördü. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen topu, Mert Çetin son anda uzaklaştırmayı başardı.
70. dakikada sol kanatta topla buluşan Hanousek, ceza yayı önüne hareketlenen Chatzigiovanis'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
(AA)