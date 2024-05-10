Türkiye'nin dev sağlık şirketi iflas etti. İşte bu beklenmiyordu

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan sağlık sektöründen iflas haberi geldi. İstanbul Bahçelievler'de faaliyet gösteren Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. ekonomik krizden çıkamayınca iflas etti. Şirket turistlere yönelik sağlık hizmetleriyle tanınıyordu.

Anahtar teslim laboratuvarlar kuran firma, moleküler tanı, PCR tabanlı sistemler, DNA dizilemesi, gen ekspresyonu, SNP analizi, mutasyon tarama, genotiplendirme ve nükleik asit izolasyonu alanlarında uzmanlaşmıştı.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. için iflas kararı verdi. Mahkeme kararında, şirketin İstanbul Bahçelievler merkezli faaliyet gösterdiği ve İstanbul Ticaret Sicil No’sunda kayıtlı olduğu belirtildi.