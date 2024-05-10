Metro istasyonundaki taciz anları kamerada. Köşede durup bekledi sonra yolunu kesti

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, bir alışveriş merkezi güzellik danışmanının, işe gitmek üzere olduğu sırada metro istasyonunda tacize uğradığı bildirildi.

30 yaşındaki kadın danışman, yürüyen merdivenlerden çıkarken, kendisini bekleyen bir kişinin cinsel içerikli hareketlerde bulunduğunu ve ardından saldırıya geçtiğini ifade etti.

ÖNÜNÜ KESİP ÖPMEYE ÇALIŞTI

Olayın şüphelisi olarak belirlenen 27 yaşındaki Suthat Chuayrod, kadının önünü keserek zorla fiziksel temas kurmaya çalıştı. Direnç gösteren mağdur, saldırganın şiddetine maruz kaldı. Ancak, başka bir yolcunun merdivenlerden çıkmasıyla Suthat olay yerinden hızla uzaklaştı.

ÇANTASINI DA ÇALMIŞ

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, Suthat’ın mağdurun çantasını alıp kaçtığı ve bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, aynı gün içerisinde Suthat’ı Samut Prakarn vilayetindeki evinde gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan şüpheli, başlangıçta suçlamaları reddederek, mağdura herhangi bir fiziksel veya cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü.