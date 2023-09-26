Adana Demirspor ayrılığı TFF'ye bildirdi

Trendyol Süper Lig takımı Yukatel Adana Demirspor, Bosna Hersekli kalecisi Goran Karacic'in sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Karacic'in TFF'nin resmi internet sitesindeki sayfasında sözleşmesinin bugün feshedildiği bilgisi paylaşıldı.



Goran Karacic'in adı TFF'ye bildirilen 30 kişilik takım listesinde de yer almamıştı.



27 yaşındaki kaleci, Adanaspor ile yollarını ayırmasının ardından geçtiğimiz yaz bir diğer şehrin ekibi Adana Demirspor ile 3 yıllık mukavele imzalamıştı.

Mavi lacivertli takımda 8 maça çıkan Karacic 11 gol yedi, 2 maçta ise kalesini gole kapadı.