Adana Demirspor Genk maçı öncesi taraftara ciddi uyarı yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında Adana Demirspor'un KRC Genk ile oynayacağı maç öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, “Çok değerli Adana Demirsporlu taraftarları, bugün tarihimizin en önemli maçına çıkıyoruz. 90 dakika veya uzatmalar boyunca top bizdeyken takımımızı coşturmak ve ileriye itmek için hareket edelim. Demirsporlu taraftarının gücünü gösterelim” ifadelerini kullandı.

"MAÇI KAZANACAĞIZ"

Sahaya yabancı madde atılması halinde seyircisiz oynama cezasına dikkat çeken Sancak, “Herkes yerinde otursun. Kimsenin hakkına girmeyin. Sahaya çakmak, su şişesi malzemeler atmayın ve attırmayın. Allah nasip ederse gruplara kalırsak yabancı madde atılırsa seyircisiz oynama durumumuz olabilir. Cluj maçından dolayı 40 bin avro cezası aldık. O yüzden taraftarlarımızı bu konuda uyarıyorum. Sakin kalalım. Allah’ın izniyle maçı kazanacağız” dedi.