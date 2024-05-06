Fenerbahçe Konya'da son umutları da gömdü. Fatih Saboviç yazdı

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Fenerbahçe Konya'da son umutları da gömdü. Fatih Saboviç yazdı
Fatih Saboviç Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Süper Lig’de Galatasaray’ın ardından 1 maç eksikle 7 puan geriden gelen Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında her şeyi denemesine rağmen karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı ve zirve yarışına havlu attı.

Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda pek çok umut; Sivasspor deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlikle sona ermişti bana göre... Ama asıl ‘havlu atılan’ karşılaşma, sarı lacivertli oyuncuların belki de hiç ilgisinin olmadığı bu haftaki Galatasaray-Sivasspor mücadelesi oldu. Okan Buruk’un öğrencileri, Sivasspor’u 6-1 yenerken maç fazlasıyla liderlikteki puan farkını da 7 yaptı.

MERT HAKAN YANDAŞ İLK 11’DE…
Öyle bir döneme girildi ki; Kadıköy’de Beşiktaş maçında alınan 2-1’lik derbi galibiyeti bile çok bir önem taşımadı sarı lacivertli camiada… Konyaspor deplasmanı öncesiyse Kanarya’da İsmail Yüksek, Oosterwolde, Serdar Aziz ve Bonucci yoktu.
Sezonu kapatan İsmail Yüksek’in yerine Mert Hakan Yandaş ilk 11’de forma giyiyordu. Ev sahibi Konya’da yalnızca Marlos Moreno yoktu sakatlığı sebebiyle…

KONYA OYUNU YARI ALANINDA KABUL ETTİ
Konya’da tribünler tıklım tıklım doluydu. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da takımlarını yalnız bırakmamıştı. İlk yarım saat boyunca tatsız gözüken bir oyun izledik. İki takım da sürekli birbirini ölçüp tarttı ama Fenerbahçe daha baskındı.
Konyaspor, rakibine oynaması için alan bırakırken buna rağmen Fenerbahçeli yıldızların aralara sızıp kendilerine avantaj sağlamasını önlediler.

TADIC GOLE ÇOK YAKLAŞTI AMA…
Fenerbahçe yine de birkaç tehlike yakaladı. Özellikle en ciddi pozisyon, 21. dakikada Tadic’in şık hareketlerle ceza sahasında bulduğuydu. Sırp yıldızın vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
Maçta yarım saat geride kalırken Fenerbahçe’nin hızı ve ritmi biraz daha azaldı diyebiliriz. Mücadelenin 40 dakikası geçilirken Konyaspor takımının isabetli şutu dahi yoktu. Yeşil beyazlılara oranla daha dirençli gözüken sarı lacivertlilerin ise başlatıcı bir enerji yaratacak hamleye gücü yok gibiydi. Sanki mental olarak Galatasaray’ın kurduğu üstünlük; oyuncu grubunu negatif şekilde etkilemişti.

FERDİ KADIOĞLU’NU ZOR DURDURDULAR!
Topla oynama oranında yüzde 77’yi yakalayan Fenerbahçe, oyunu domine edip ciddi pozisyon yakalayamıyordu. Ancak 42. dakikada ceza sahası solundan içeri giren Ferdi, çok sert vurdu ve neredeyse ağları havalandırıyordu. Başarılı yıldızın şutunu kaleci Slowik önledi. Seken topa Mert Hakan Yandaş’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Konya’da ilk yarı tamamen konuk ekibin hamleleri ve ev sahibinin bunları karşılama çabasıyla geçti.

55. DAKİKAYA DEK 4 DEĞİŞİKLİK…
İkinci devreye girilirken teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinden iki hamle geldi. Savunmadaki Becao’nun yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu. Mert Hakan Yandaş çıkıp Batshuayi sahaya adım attı. Belçikalı yıldız ile Fenerbahçe’nin gol umutlarını canlandırmayı planlıyordu Kanarya…
Dakikalar 55’i görmeden iki değişiklik daha geldi. İrfan Can Kahveci’nin yerine Cengiz, Osayi’nin yerine Mert Müldür oyuna girdi.

DZEKO İKİ KEZ GOLE ÇOK YAKLAŞSA DA…
Sarı lacivertli ekip oyunun yükünü tamamen rakip yarı alana yıkarak ilerlediği süreçlerin sonucunda 64 ile 70. dakikalar arası Dzeko ile iki ciddi pozisyon kaçırdı. Konyaspor için hem oyunu hem de skoru tutmak zor olmuyordu. Ancak bir şekilde Fenerbahçe kalesine gelemiyorlardı. Son 10 dakikada Tadic’in yerine Serdar Dursun da oyuna girdi.
Fenerbahçe artık tüm hatlarıyla golü arıyordu. Bunun arka planda yaratabileceği potansiyel boşluklar hesaba katılmış mıydı? Bunu bekleyip görecektik…

KONYA’DAN GOL GELDİ ANCAK İPTAL OLDU!
Tam da bu sorduğum sorunun üzerine; 90. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı korner sonrası top geriye sekti ve Konyaspor hücumunu başlattı. Yeşil beyazlılar; Alassane Ndao ile ağları havalandırdı. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını Konya’da toprağa gömüp döndü âdeta… İki takım da 1’er puana razı olurken; Konyaspor 0-0’lık beraberliği galibiyet gibi kutladı.

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