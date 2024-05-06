Kızamık salgını nedeniyle Nijerya'da Okullar geçici olarak kapatıldı

Kaynak: AA
Kızamık salgını nedeniyle Nijerya'da Okullar geçici olarak kapatıldı
Nijerya'nın Adamawa eyaletindeki kızamık salgını, 42 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu ve bu durum eyalet genelinde okulların geçici olarak kapatılmasına yol açtı.

Eyaletin Eğitim ve Sermaye Geliştirme Bakanlığı Daimi Sekreteri Aisha Umar, Mubi ve Gombi bölgelerinde yaşanan kızamık salgını sebebiyle bütün okulların geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Umar, hastalığın yayılmasını önlemek ve savunmasız çocukları aşılamak için bu kararın alındığını vurguladı.

Öğrencilerin 13 Mayıs'ta yeniden eğitime başlayabilecekleri belirtildi. Adamawa eyaletindeki kızamık salgını nedeniyle 308 çocuk etkilenirken, maalesef 42 çocuk yaşamını yitirdi.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık gibi belirtilerle başlayan kızamık, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor ve ölümcül olabiliyor.

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