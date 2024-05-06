Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor

Kaynak: İHA
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doski Vadisi'nde mayıs ayına rağmen 6 metreye varan kalınlıktaki karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Varkevik Üs Bölgesi yolunda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kütlesi nedeniyle zaman zaman zorluklarla karşılaşan ekipler, ekskavatör kullanarak açamadıkları alanlarda çalışıyor.

Mayıs ayında bile karla kaplı yolları görenler şaşkınlık içinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Karla mücadele ekipleri, bölgedeki çalışmaların devam edeceğini ve Yüksekova'nın birçok bölgesinde mayıs ayında dahi karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtiyorlar.

Öte yandan, yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, ilçe merkezinde ise aralıklarla sağanak yağış görülüyor.

aw198116-02.jpg

aw198116-03.jpg

aw198116-04.jpg

aw198116-05.jpg

aw198116-07.jpg

aw198116-08.jpg

aw198116-09.jpg

Son Haberler
Erman Toroğlu İsmail Kartal'ın sözlerine çıldırdı 'Senin var ya' dedi ve bakın ne dedi Spor
Erman Toroğlu İsmail Kartal'ın sözlerine çıldırdı 'Senin var ya' dedi ve bakın ne dedi
Yangın 3 evi kül etti Yerel Haberler
Yangın 3 evi kül etti
Rıdvan Dilmen 'ilk defa' dedi. Yaşadıklarını acı acı anlattı Spor
Rıdvan Dilmen 'ilk defa' dedi. Yaşadıklarını acı acı anlattı
Kurusıkıyla yanlışlıkla kendini vurdu Yerel Haberler
Kurusıkıyla yanlışlıkla kendini vurdu
İbrahim Üzülmez'den galibiyet yorumu Spor
İbrahim Üzülmez'den galibiyet yorumu
Tıraş olan kedi depresyona girdi Video
Tıraş olan kedi depresyona girdi
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü Yerel Haberler
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü