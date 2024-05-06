Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Varkevik Üs Bölgesi yolunda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kütlesi nedeniyle zaman zaman zorluklarla karşılaşan ekipler, ekskavatör kullanarak açamadıkları alanlarda çalışıyor.

Mayıs ayında bile karla kaplı yolları görenler şaşkınlık içinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Karla mücadele ekipleri, bölgedeki çalışmaların devam edeceğini ve Yüksekova'nın birçok bölgesinde mayıs ayında dahi karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtiyorlar.

Öte yandan, yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, ilçe merkezinde ise aralıklarla sağanak yağış görülüyor.