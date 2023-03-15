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Belhanda'ya ağır ceza

Adana Demirspor Kulübü Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Belhanda ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 06:15
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Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması

Belhanda'ya ağır ceza
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Adana Demirspor Kulübü, Trabzonspor maçının 22. dakikasında rakibine tokat attığı için kırmızı kart gören Belhanda ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180.000 Euro para cezası verilmiştir.

İlgili kararın yanı sıra, Teknik Heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.

Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımımızda görevine devam edecektir."

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