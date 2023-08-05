Adana Demirspor'dan flaş transfer

Yukatel Adana Demirspor, Amir Feratovic'i transfer etti

KAYNAK: AA
Adana Demirspor'dan flaş transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 21 yaşındaki stoper Amir Feratovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sloven oyuncuyla 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
(AA)

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