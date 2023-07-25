Adana depreminde dağdan kopan kaya evi vurdu

DHA'nın haberine göre; Depremin ardından Sumbas’ın Gafarlı Köyü’nde bulunan bir dağdan kaya parçaları koptu ve köydeki bir eve çarptı.

Evde büyük hasar, yaralanan yok

Kaya parçalarının isabet ettiği evin duvarı yıkıldı ve evin içine girdi. Evde bulunanlar büyük bir panik yaşadı, ancak şans eseri yara almadan kurtuldu. Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Deprem nasıl hissedildi?

Kozan’da saat 08.44’te meydana gelen deprem, Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay’da da hissedildi. Deprem sırasında vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Deprem sonrası bölgede 4.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha kaydedildi. Depremde can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.