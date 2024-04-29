Trabzonspor 4 yıl sonra başardı

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Trabzonspor 4 yıl sonra başardı
Trabzonspor, Gaziantep'i 2-0 geriden gelip 4-2 yenerken, 3 gol atan Onuachu 4 yıllık özlemi bitirdi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK’yı 4-2’lik skorla yenerek, puanını 58’e yükseltti ve ligdeki üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı. Maçın yıldızı, uzun bir sakatlık döneminden sonra ilk 11’e geri dönen ve hat-trick yaparak takımına zaferi getiren Nijeryalı forvet Paul Onuachu oldu.

İkinci yarıda gelen muhteşem geri dönüş
İlk yarısını 2-0 geride kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda sergilediği muazzam performansla maçı 4-2 kazanmayı başardı. Özellikle Onuachu’nun etkileyici oyunu ve peş peşe attığı goller, takımının bu önemli galibiyetinde kilit rol oynadı.

Onuachu, Sörloth’tan sonra ilk hat-trick yapan oyuncu
Paul Onuachu, 2020 yılından bu yana Süper Lig’de bir maçta hat-trick yapan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu. Alexander Sörloth’un Ocak 2020’deki Kasımpaşa maçından bu yana bu başarıya ulaşan Onuachu, aynı zamanda 2014-15 sezonundan bu yana en yüksek gol katkısında bulunan isim olarak dikkat çekiyor. Her 83 dakikada bir skora katkı sağlayan Nijeryalı forvet, bu istatistikle takımının en değerli oyuncularından biri haline geldi.

Daha önce 2022 yılında yaşanmıştı
Bu galibiyet, Trabzonspor’un Mayıs 2022’den bu yana ilk kez iki farklı geride kapattığı bir maçı kazanması açısından da tarihi bir öneme sahip. Ayrıca, bu sezon Süper Lig’de en fazla kafa golü atan takım unvanını 15 golle koruyor.

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