Takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaptılar

Kaynak: DHA
Takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaptılar
Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde buluşan arkadaş grubu, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaparak kayak sezonunu kapattı.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, sezonu şık bir etkinlikle kapattı. Kayak merkezinde sezon boyunca keyifli zaman geçiren kayakseverler arasında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksu ve arkadaşları da vardı. Ancak bu kez, alışılmışın dışında, takım elbise, kravat ve papyonlarıyla snowboard yaparak sezonu uğurladılar. Renkli ve şık kıyafetleriyle dikkat çeken grup, sezon boyunca yaşadıkları keyifli anıları biriktirerek yeni sezona veda etti.

Dr. Zafer Küçüksu, etkinlikle ilgili olarak, “Bugün sezon kapanışını yapmak için buraya geldik. Her sezon kapanışında olduğu gibi en güzel kıyafetlerimizi giydik. Dağa olan saygımızı sunmak için Ergan Dağı'ndayız. Güzel bir sezon geçirdik. Mükemmel bir pistimiz vardı. Tüm idarecilerimize ve dağ çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Seneye herkesi Ergan Dağı'na bekliyoruz” dedi. Bu unutulmaz etkinlik, katılımcılar arasında keyifli anılarla dolu bir gün yaşattı ve gelecek sezon için heyecanı artırdı.

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