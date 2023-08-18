Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

KAYNAK: AA
Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince bu kapsamda bazı şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemeye alındı.

Yapılan analizlerde örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Bunun üzerine Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, zanlılar S.Ö, İ.H.A, N.D, A.D. ve kadın şüpheli S.İ. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarına örgüt tarafından yurt dışından Pençe-Kilit Operasyonunun başladığı dönemden bu yana ülke genelinde yapılacak eylemlerin finansmanında kullanılacağı değerlendirilen yaklaşık 2 milyon lira aktarıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan zanlılardan S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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