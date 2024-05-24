Adana Venedik'e döndü

Adana Venedik'e döndü
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerine başlayan ve sadece yarım saat kadar süren yağmur şehrin birçok noktasının sular altında kalmasına neden oldu. Büyükşehir adeta Venedik’e döndü.

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Adana Venedik'e döndü 1

Adana’da sabah saat 8 sularında başlayan yağmur şehirde hayatı son derece olumsuz bir şekilde etkiledi.

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Adana Venedik'e döndü 2

Özellikle merkez Yüreğir, Çukurova ve Seyhan ilçesinde birçok bulvar sular altında kaldı. Sokaklar ve zemin, bodrum kattaki evleri su bastı. Felaketin sonucunda çocuklar göle dönen yollarda yüzdü.

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Adana Venedik'e döndü 3

Bazı vatandaşlar sokakların göle dönmesinden dolayı evlerinden dışarı adım atamadı. Bazı vatandaşlar evlerine dolan suyu kovalar ile dışarıya tahliye etti.

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Adana Venedik'e döndü 4

Semt pazarları da yağmurdan nasibini aldı. Bazı vatandaşlar kendilerine has stili ile şu şekilde yorum yaptı: “Kim demiş Adana’da deniz yok. İşte deniz geldi”

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Adana Venedik'e döndü 5

Yağmurdan dolayı bazı araçlar arıza vererek yolda kalırken MGM tarafından yapılan uyarıda yağmurun yarın da etkili olacağı bildirildi. Belediye ekipleri ise ihbar edilen noktalarda suların tahliyesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

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Adana Venedik'e döndü 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana’da önümüzdeki günlerde hava durumun şu şekilde olacağını aktardı:

25 Mayıs Cumartesi: 26 derece/ Gök gürültülü sağanak yağış

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26 Mayıs Pazar:28 derece/ Gök gürültülü sağanak yağış

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27 Mayıs Pazartesi: 28 derece/ Gök gürültülü sağanak yağış

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28 Mayıs Salı: 28 derece/ Parçalı bulutlu

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29 Mayıs Çarşamba: 30 derece/ Parçalı bulutlu

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