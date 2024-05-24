Adana Venedik'e döndü

Adana’da sabah saat 8 sularında başlayan yağmur şehirde hayatı son derece olumsuz bir şekilde etkiledi.
Özellikle merkez Yüreğir, Çukurova ve Seyhan ilçesinde birçok bulvar sular altında kaldı. Sokaklar ve zemin, bodrum kattaki evleri su bastı. Felaketin sonucunda çocuklar göle dönen yollarda yüzdü.
Bazı vatandaşlar sokakların göle dönmesinden dolayı evlerinden dışarı adım atamadı. Bazı vatandaşlar evlerine dolan suyu kovalar ile dışarıya tahliye etti.
Semt pazarları da yağmurdan nasibini aldı. Bazı vatandaşlar kendilerine has stili ile şu şekilde yorum yaptı: “Kim demiş Adana’da deniz yok. İşte deniz geldi”
Yağmurdan dolayı bazı araçlar arıza vererek yolda kalırken MGM tarafından yapılan uyarıda yağmurun yarın da etkili olacağı bildirildi. Belediye ekipleri ise ihbar edilen noktalarda suların tahliyesi için çalışmalar gerçekleştirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana’da önümüzdeki günlerde hava durumun şu şekilde olacağını aktardı:
25 Mayıs Cumartesi: 26 derece/ Gök gürültülü sağanak yağış
26 Mayıs Pazar:28 derece/ Gök gürültülü sağanak yağış
27 Mayıs Pazartesi: 28 derece/ Gök gürültülü sağanak yağış
28 Mayıs Salı: 28 derece/ Parçalı bulutlu
29 Mayıs Çarşamba: 30 derece/ Parçalı bulutlu