Adana'da 11 aranan şahıs yakalandı

Adana'da, 30 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında Kozan ilçesinde gerçekleşen denetimlerde ve uygulamalarda 11 hırsızlık kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.

KAYNAK: İHA
Adana'da 11 aranan şahıs yakalandı

Adana'nın Koza ilçesinde yapılan çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. 7 araç sürücüsüne modifiyeden, 41 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden trafik idari para cezası uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edildi.

1'i 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 10 aranan şahıs yakalandı. 57.04 gram ve 40 tablet muhtelif uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. 2 çalıntı motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 11 adet suç kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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