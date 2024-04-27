Buğday fiyatı için son çağrı. Ziraat Odası Başkanı'ndan açıklama

Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB'un Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan buğday fıyatı çıkışı geldi. Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi TMO'nun hasat başlamadan buğday alım fiyatlarını açıklamasını istedi. Bayraktar, TMO'nin gerekirse geçen yıl olduğu gibi buğdayın tamamını alacağını açıklaması gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde buğdayın hasadına yaklaşıldığını hatırlatan Bayraktar, çiftçilerin buğday üretimi maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 62 arttığını belirtti. Bayraktar'a göre kuru şatlarda üretimi yapılan buğdayın kilogram maliyetinin 10 lira 87 kuruşu çıktı.

TMO'nun geçen yıl üzerine düşen görevi yaptığını belirten Bayraktar 12 milyon tonun üzerinde hububat alımı gerçekleştirildiğini ifade etti. Dünyada buğday fiyatlarının düştüğüne yönelik açıklamaların çiftçileri tedirgin ettiğini kaydeden Bayraktar TMO'nun sorumluluğunun geçmiş yıllara göre daha da arttığını söyledi.

TMO'nun hasat başlamadan, 10 lira 87 kuruş olan üretim maliyetini dikkate alan buğday alım fiyatını açıklaması gerektiğini hatırlatan Şemsi Bayraktar Çiftçinin bir an önce rahatlatılması gerektiğini savundu.

Şemsi Bayraktar, TMO'nun dışında bu yıl Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜRKŞEKER'in de buğday alımı yapması gerektiğini ifade etti.