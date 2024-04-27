İstanbul'da işletmelere KDV denetimi

Ayrıca, IBAN ile yapılan ödemelerin de denetlendiğini, işletmelerin KDV oranlarını doğru uygulayıp uygulamadıklarının, POS cihazlarının işletmelere ait olup olmadığının ve kayıt dışı istihdamın olup olmadığının tespit edileceğini ifade etti.