İstanbul'da işletmelere KDV denetimi

Denetimlere katılan Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, işletmelerin ödeme sistemlerini inceledi.
İstanbul'un Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerindeki restoran, pastane, fırın, kafe ve eczaneler denetlenirken, 45 araç ve 200 gelir uzmanı görev aldı.
Denetimlerde KDV oranları, ödeme kaydedici cihazlar, pos cihazları, iş yerlerinin kira durumu, kiraların ödeme şekilleri ve kayıt dışı işçilik gibi konular kontrol edildi.
Rıza Bilgiç, denetimler öncesinde bir basın açıklaması yaparak, vergi denetimlerinin amacının kayıt dışılığı önlemek olduğunu belirtti.
Ayrıca, IBAN ile yapılan ödemelerin de denetlendiğini, işletmelerin KDV oranlarını doğru uygulayıp uygulamadıklarının, POS cihazlarının işletmelere ait olup olmadığının ve kayıt dışı istihdamın olup olmadığının tespit edileceğini ifade etti.
Bilgiç, denetimlerin kayıt dışılığı önleme çabası içinde olduğunu ve vatandaşların alışverişlerde belge kontrolü yapmalarını, aksi durumda CİMER veya VİMER aracılığıyla bildirimde bulunmalarını istedi.
Denetimlerin gün boyunca devam edeceği bilgisi verildi.