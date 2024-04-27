İstanbul'da işletmelere KDV denetimi

İstanbul'da işletmelere KDV denetimi
Kaynak: DHA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, şehir genelindeki işletmeler üzerinde KDV denetimleri yaptı.
1/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 1

Denetimlere katılan Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, işletmelerin ödeme sistemlerini inceledi.

2/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 2

İstanbul'un Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerindeki restoran, pastane, fırın, kafe ve eczaneler denetlenirken, 45 araç ve 200 gelir uzmanı görev aldı.

3/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 3

Denetimlerde KDV oranları, ödeme kaydedici cihazlar, pos cihazları, iş yerlerinin kira durumu, kiraların ödeme şekilleri ve kayıt dışı işçilik gibi konular kontrol edildi.

4/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 4

Rıza Bilgiç, denetimler öncesinde bir basın açıklaması yaparak, vergi denetimlerinin amacının kayıt dışılığı önlemek olduğunu belirtti.

5/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 5

Ayrıca, IBAN ile yapılan ödemelerin de denetlendiğini, işletmelerin KDV oranlarını doğru uygulayıp uygulamadıklarının, POS cihazlarının işletmelere ait olup olmadığının ve kayıt dışı istihdamın olup olmadığının tespit edileceğini ifade etti.

6/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 6

Bilgiç, denetimlerin kayıt dışılığı önleme çabası içinde olduğunu ve vatandaşların alışverişlerde belge kontrolü yapmalarını, aksi durumda CİMER veya VİMER aracılığıyla bildirimde bulunmalarını istedi.

7/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 7

Denetimlerin gün boyunca devam edeceği bilgisi verildi.

8/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 8
9/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 9
10/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 10
11/11
İstanbul'da işletmelere KDV denetimi 11
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bıçaklı saldırgan bacağından vuruldu
Bıçaklı saldırgan bacağından vuruldu
Kilosu 60 liradan gidiyor! Elazığ’da örtü altı ilk hasadı yapıldı...
Kilosu 60 liradan gidiyor! Elazığ’da örtü altı ilk hasadı yapıldı...
Dağın eteğinden toplanıp kilosu 5 bin TL'den satılıyor! İşsizlere gelir kapısı oldu
Dağın eteğinden toplanıp kilosu 5 bin TL'den satılıyor! İşsizlere gelir kapısı oldu
Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı
Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı
Hakkari'de ters laleler açtı: 'Hüzün Çiçeği' doğayı renklendirdi
Hakkari'de ters laleler açtı: 'Hüzün Çiçeği' doğayı renklendirdi
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi
Arsız meyveyi ekti kazancı dudak uçuklattı! Sevinçten ayakları yerden kesildi