Adana’da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı..

KAYNAK: İHA
Adana’da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettiği H.K. ve M.U.’ya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada şüphelilerin Seyhan ilçesine bağlı Fatih ve Sakarya mahallelerinde bulunan ikametlerinde yapılan aramada, 5 paket halinde toplam 1,49 gram metamfetamin, 0,40 gram sentetik kannobinoid, 0,56 gram eroin, 54,48 gram esrar ve 5 senetik ecza ele geçirildi.

H.K. ve M.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince H.K. tutuklanırken diğer şüpheli M.U. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

aw044862-02.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü Gündem
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü Gündem
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı Magazin
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret Dünya
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı Gündem
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi Spor
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi