Adana’da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettiği H.K. ve M.U.’ya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada şüphelilerin Seyhan ilçesine bağlı Fatih ve Sakarya mahallelerinde bulunan ikametlerinde yapılan aramada, 5 paket halinde toplam 1,49 gram metamfetamin, 0,40 gram sentetik kannobinoid, 0,56 gram eroin, 54,48 gram esrar ve 5 senetik ecza ele geçirildi.

H.K. ve M.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince H.K. tutuklanırken diğer şüpheli M.U. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.