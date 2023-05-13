Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 01.12'de meydana gelen depremin derinliği 5.87 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 01.12'de meydana gelen depremin derinliği 5.87 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.