Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 01.12'de meydana gelen depremin derinliği 5.87 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.

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