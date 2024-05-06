Sıfır ve ikinci el araba piyasasında sürpriz gelişme. Araba alıp satacaklar dikkat

İKİNCİ ELİ ETKİLER Mİ?

Piyasa hakkında yaptığı öngörüyü hatırlatan Ertemel,Sıfır otomobilde yaşanacak fiyat artışları ve daralma neticesinde talebin ikinci el otomobile kayacağı ve yılın ikinci yarısının ikinci el dönemi olacağını belirttiklerini, bu nedenle geçtiğimiz senenin ilk dört aylık verilerine gör ortalama %10 düşüş yaşansa da yılbaşından sonra aydan aya artan satış adetlerinin verilere yansıdığını söyledi.

Bu durumu talebin ikinci el otomobile kaymaya başlaması olarak yorumlayabileceklerini söyleyen Ertemel, fakat sıfır otomobilde olduğu gibi kredi zorlukları, yüksek faiz ve mevduat oranları gibi nedenlerle ikinci el piyasasının da arzu edilenin altında seyrettiğini ifade etti.