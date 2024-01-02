Adana'da 3 gün önce kaybolan ormancı ölü bulundu

Adana'da, orman işletme müdürlüğünde memur olarak çalışan Ahmet Çatalkaya'dan, 3 gün önce Feke'de bulunan arkadaşına ziyareti sonrası kendisinden haber alınamadı.
3 gündür kayıp olarak aranan Çatalkaya'nın arkadaşının yanından dönüşü sırasında Feke-Ortaköy Tahtalı Köprü civarında trafik kazası yaptığı belirlendi.
Çalışma arkadaşlarının her yerde aradığı Çatalkaya, Tahtalı Köprü mevkiinde aracı ile kendisi ölü olarak bulundu.
Çatalkaya'nın aracının uçuruma yuvarlandığı ve kazayı fark eden olmaması sebebiyle 3 gündür haber alınamadığı ortaya çıktı.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şahsın cenazesi Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.