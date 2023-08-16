Adana'da 5 kişi bir iş merkezini silahla bastı: 1 ağır yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan Aslanoğlu İş Merkezi'nde 13 Ağustos gece 01.00 sıralarında iddiaya göre, uyuşturucu müptelâsı ve satıcısı olduğu öğrenilen A.T. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine iş merkezini basan şahıslar, tabanca ile A.T.'yi vurarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan A.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baskın anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tabancayla gelen 5 şahsın önce A.T. ve yanındakilere tabancayı doğrulttuğu, kamera açısından çıktıktan sonra da A.T.'yi vurup olay yerinden ayrıldığı, bu sırada bir kadının ise telaşlanıp ağladığı görülüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.