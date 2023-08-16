Adana'da 5 kişi bir iş merkezini silahla bastı: 1 ağır yaralı

Adana'da 5 kişinin bir iş merkezine düzenledikleri silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Adana'da 5 kişi bir iş merkezini silahla bastı: 1 ağır yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan Aslanoğlu İş Merkezi'nde 13 Ağustos gece 01.00 sıralarında iddiaya göre, uyuşturucu müptelâsı ve satıcısı olduğu öğrenilen A.T. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine iş merkezini basan şahıslar, tabanca ile A.T.'yi vurarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan A.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Baskın anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tabancayla gelen 5 şahsın önce A.T. ve yanındakilere tabancayı doğrulttuğu, kamera açısından çıktıktan sonra da A.T.'yi vurup olay yerinden ayrıldığı, bu sırada bir kadının ise telaşlanıp ağladığı görülüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

aw009254-03.jpg

aw009254-05.jpg

aw009254-01.jpg

Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Galatasaray'dan ülke puanına büyük katkı. İşte Ülkeler sıralamasında son durum Spor
Galatasaray'dan ülke puanına büyük katkı. İşte Ülkeler sıralamasında son durum
Demir çelik fabrikasında patlama. 1 işçi yaralandı Güncel
Demir çelik fabrikasında patlama. 1 işçi yaralandı
Koronavirüs geçiren erkekler dikkat Sağlık
Koronavirüs geçiren erkekler dikkat
ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi Dünya
ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi
YÖK’ten yurt dışında okumak isteyen öğrencileri uyarı Güncel
YÖK’ten yurt dışında okumak isteyen öğrencileri uyarı
Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Savcılardan açıklama geldi Güncel
Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Savcılardan açıklama geldi
Bakan Özhaseki’den Yerinde Dönüşüm Projesi açıklaması: Sayı 175 bin 703'e ulaştı Güncel
Bakan Özhaseki’den Yerinde Dönüşüm Projesi açıklaması: Sayı 175 bin 703'e ulaştı