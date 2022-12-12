﻿Ölüme davetiye çıkardılar!

Yüreğir ilçesinde tarladan dönen işçileri taşıyan 33 AHG 280 plakalı minibüs sürücüsü, araç kapasitesinin dolması nedeniyle 5 kişiye tavanda yolculuk yaptırttı. Minibüsün tavanındaki eklentilere tutunarak dengede kalmaya çalışan işçiler, olası kazalara davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Minibüs bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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