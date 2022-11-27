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Akan trafikte otomobilin çatısına asıldılar. Biri bu gençlere 'dur' desin

İstanbul Kadıköy’de gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Otomobilin çatısındaki tutamaklara tutunarak yolculuk yaptılar. Gençler hem kendi canlarını hem de trafiği hiçe saydılar.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:36
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Gençler trafikte otomobilin çatısına asılarak yolculuk yaptılar

Akan trafikte otomobilin çatısına asıldılar. Biri bu gençlere 'dur' desin
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İstanbul Kadıköy’de seyir halindeki bir otomobilin çatısındaki tutamaklarına asılıp kapı altındaki platforma basan iki genç, adeta otomobilin dışarısında yolculuk etti. Otomobilin iki tarafında da tutamaklara asılarak yolculuk eden gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy’de Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşandı. Çatısındaki tutamaklarına asılıp, kapısının altındaki platforma basarak aracın dışarısında yolculuk eden iki genç görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Otomobilin iki tarafındaki tutamaklara asılarak aracın kapısının yanında yolculuk eden gençler hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. 
Otomobilin kapısına ve tutamaklarına tutunarak yolculuk eden gençler ara ara kendilerini cep telefonları ile kayda almayı da ihmal etmedi.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.


(Kaynak: İHA)

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