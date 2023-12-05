Adana'da 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlara devam ediyor.

Ekiplerin sahada yaptığı şok baskınlarda uyuşturucu satışı yaptığını tespit edilen Sancar Y., Yasin K., Murat Ö., Yusuf Kaan Y. ve Mustafa A. yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarının üst aramasında, 14 pakette toplam 294,39 gram bonzai, 8 pakette 2,43 gram metamfetamin, 947 adet sentetik ecza, 30.62 gram bonzai yapımında kullanılan ham madde, 2 pakette 2 gram esrar, 1.45 gram eroin, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 56.54 gram tütün, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.



10 GRAMINDAN 1 KİLOGRAM BONZAİ YAPILIYOR

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon çerçevesinde ele geçirilen, bonzai yapımında kullanılan 30.62 gram ham maddeden yaklaşık 3 kilogram bonzai yapılabileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5’i de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.