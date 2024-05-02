Brent petrolün varil fiyatı 84 doların altına geriledi

ABD Merkez Bankası faizi sabit tuttu, Brent Petrol son 7 haftanın en düşük seviyesi geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10,27 itibarıyla 83,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,52 dolardan alıcı buldu. Ural petrolü ise 79,53 dolardan fiyatlandı.

Büyük petrol yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes müzarekereleri bir yandan sürürken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı sürüyor. İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra şehrine yönelik hava saldırısında, 7 Filistinli can verdiği belirtiliyor.

Ateşkes müzakereleri nedeniyle arz endişeleri azalınca, petrol fiyatları da baskılandı, 84 doların altına düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün ülkedeki ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 300 bin varil artarak 460 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıklaması, telebin zayfı seyretmesiyle birlikte fiyatların yükselişini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,22 ile 86,84 dolar aralığının direnç, 82,64 ile 81,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.