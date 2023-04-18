Adana'da 59 illegal giriş yapan yabancı yakalandı

Adana Valiği'nden yapılan açıklamada 59 tane illegal giriş yapan yabancının yakalandığı açıklandı.

Adana'da 59 illegal giriş yapan yabancı yakalandı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde huzur ve güven denetimi yapıldı. Denetimde durdurulan bir araç ve araca bağlı çekicide 53, başka bir araçta ise 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin arasındaki çocuklar, Çocuk Sevgi Evine diğerleri ise Geri Gönderme ve Geçici Barınma Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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