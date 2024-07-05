Adana'da 63 kişiye mezar olan Tutar Apartmanı davasının dördüncü duruşması görüldü

Mahkeme, Akkaya'nın hukuki durumunun ilgili birimlerden sorulmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde yıkılarak 63 kişiye mezar olan Tutar Apartmanı davasının dördüncü duruşması Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya tanıklar, müştekiler ve avukatları katıldı. Müştekiler, ilk beyanlarında apartmanda "kolon kesme" iddialarını dile getirdi ve bilirkişi raporunun bu iddiaları desteklediğini belirtti.

"Kolon kesme iddiaları ve tehditler"

Kardeşi apartmanda oturan Y.Ö., "Kardeşim, kolon kesenlerin B.B. ve babası O.B. olduğunu söyledi. B.B. bana silah gösterip tehdit etti. Belediyeye şikayet etmeye gittiğimde, belediye yetkilileri bana 'bu adamla uğraşma' dediler. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Ümit Büyükdağ, "4 bloktan sadece birinin yıkılması bize önemli ipuçları veriyor. C Blok’un yıkılmasının sebebi zemin kattaki kolon kesme ve tadilat olaylarıdır. Ayrıca beton kalitesi de düşüktü. Bu durum binanın yıkılmasına yol açtı" dedi.

Müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru, "17 aydır sadece nefes alıp veriyoruz. Etkin soruşturma ve adil yargılanma istedik. Kolonu kesenlere takipsizlik verildi. Bilirkişi raporundan sonra ifadeler alındı. Son kez boş sanık koltuklarına bakıyoruzdur diye umuyorum" diye konuştu.

Sanık Cüneyt Akkaya hakkında çıkarılan kırmızı bülten infazının beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaa sunan Cumhuriyet savcısı, mahkemenin Akkaya’nın hukuki akıbetinin ilgili birimlerden sorulmasına ve duruşmanın 22 Kasım 2024’e ertelenmesine karar verdi. Ayrıca, Çukurova Belediyesi’nde tadilatları denetlemeyenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.