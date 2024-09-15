Adana’da alacak-verecek kavgası. 3 yaralı

Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde Mustafa Fehmi Kubilay Parkı yakınındaki bir inşaat firması önünde meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi sebebiyle otomobille iş yerinin önüne gelen şüpheliler tartışma çıkardı.

Tartışma kısa süre içinde büyürken dönüşürken, otomobille bölgeye gelen şüpheliler silahla ateş açtı. Olayda Dural Cengiz, Ahmet Aydoğmuş ve Mustafa Özdurmuşoğlu yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.