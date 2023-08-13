Adana'da apartman dairesi alevlere teslim oldu

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev küle döndü. Yangında bir çocuk dumandan etkilendi.

KAYNAK: İHA
Adana'da apartman dairesi alevlere teslim oldu

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan 7 katı bir apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görev vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

aw007595-02.jpgBölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında daire tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir çocuğa da ambulansta ayakta müdahale yapıldı.

İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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