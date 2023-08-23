Adana'da bir araçta 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 31 kilo 700 gram esrar ele geçirilen araçtaki 3 zanlı tutuklandı

KAYNAK: AA
Adana'da bir araçta 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Adana'da hafif ticari araçta 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları araçta, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, valizlerde 31 kilo 700 gram esrar buldu.

Sürücü Hasan B. (43), yanında yolcu olarak bulunan oğlu Suat B. (19) ve Kadir T. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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