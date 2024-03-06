Adana'da bir kadın korkuluklara çarpan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kaynak: DHA
Adana'da bir kadın korkuluklara çarpan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Adana’da kaygan yolda kontrolünü kaybeden bir otomobil, sulama kanalının demir korkuluklarına hızla çarptı. Bu esnada kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Adana’nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana gelen olayda bir otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının demir korkuluklarına hızla çarptı.

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KADIN ŞANS ESERİ KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle birkaç kez kendi etrafında dönen otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra durdu. Bu esnada kaldırımda yürüyen kadın, kazadan şans eseri kurtulurken, sürücü ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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