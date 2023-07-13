Adana’da can pazarı. Biri otobüs 7 araç kazaya karıştı: 16 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Kazaya 1 otobüs, 2 kamyon, 2 kamyonet, 1 minibüs ve 1 traktör karıştı.

Adana’da can pazarı. Biri otobüs 7 araç kazaya karıştı: 16 yaralı

İHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Pozantı-Mersin Tarsus TEM otoyolu Damlama mevkii yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otobanda seyir halinde olan araçlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör hurdaya dönerken, otobüste bulunan bazı yolcular sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Adana istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw934423-01-001.jpg

aw934423-02-001.jpg

aw934423-03.jpg

aw934423-04.jpg

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
Erbakan Hoca’nın tırnağı olamazsınız Yazarlar
Erbakan Hoca’nın tırnağı olamazsınız
Stagflasyon riski arttı Yazarlar
Stagflasyon riski arttı
İsveç’in Türkiye’yle imtihanı Yazarlar
İsveç’in Türkiye’yle imtihanı
Yalana odun taşıyan muhalefet! Yazarlar
Yalana odun taşıyan muhalefet!
Suriye’yle normalleşme zor görünüyor Yazarlar
Suriye’yle normalleşme zor görünüyor
T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Resmi İlanlar
T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. YOZGAT 12/07/2023 İCRA DAİRESİ Resmi İlanlar
T.C. YOZGAT 12/07/2023 İCRA DAİRESİ