Adana’da can pazarı. Biri otobüs 7 araç kazaya karıştı: 16 yaralı

İHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Pozantı-Mersin Tarsus TEM otoyolu Damlama mevkii yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otobanda seyir halinde olan araçlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör hurdaya dönerken, otobüste bulunan bazı yolcular sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Adana istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.