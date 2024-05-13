Yeniçağ'ın ortaya çıkardığı hayali konuta vatandaşlık çetesine operasyon

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ'ın ortaya çıkardığı hayali konuta vatandaşlık çetesine operasyon
İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te 400 bin dolarlık konut alımı şartıyla verilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını daha uyguna satan şebekeye operasyon düzenlendi. Söz konusu skandalı Türkiye ilk olarak Ekim 2023'te Yeniçağ'da Fatih Ergin'in yazısı ile öğrenmişti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda hayali evrak üzerinden vatandaşlık satan 60 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin vatandaşlığı, belirlenen limitlerin çok daha altında fiyatlara alınabilmesi için aracılık ettiği ve karşılığında komisyon aldıkları tespit edildi.

2021’den bu yana yapılan takiplerde, yapılan usulsüzlüklerden yaklaşık 3 milyar 500 milyon liralık bir kazanç sağlandığı ileri tahmin ediliyor.

Operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin, lüks araçlarına, konutlarına ve banka hesaplarına el konuldu.

Fatih Ergin yaptığı paylaşımda operasyonu, “İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te 400 bin dolarlık konut alımı şartıyla verilen vatandaşlığı çok daha 'uyguna' satan şebekeye operasyon düzenlendi.

6 ay önce bunu ve hayali konuta vatandaşlığı yazdığım için S. Soylu hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu! Ne yazıyorsak o!” ifadelerini kullanarak duyurdu.

re.jpg

ss.jpgFATİH ERGİN AYLAR ÖNCE YAZMIŞTI

Söz konusu iddiaları geçtiğimiz Ekim ayında Yeniçağ Gazetesi gündeme getirmiş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise haber hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fatih Ergin’in “Vatandaşlık Borsası” diyerek gündeme getirdiği iddialarda Kâğıt üzerinde 400 bin dolar değerinde konut edindiği görünen ama gerçekte bu paranın çok daha altında bir ücret ödeyerek vatandaş olan birçok yabancı olduğunu duyurmuştu.

Fatih Ergin yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hatta bazılarının edindiği görünen konut da kâğıt üzerinde. Yani resmi evrakta satın alındığı görülen konutun belirtilen adresinde ev falan yok!

Şimdi anlıyor musunuz; konut alacak yabancıya eksperi, yani değerleme firmasını kendisinin seçme uygulamasının yeniden neden geri getirildiğini?"

Yazının tamamını okumak için tıklayınız…

İlgili Haberler
Atatürk’ün savaşa katılmayan Suriyeleri vatandaşlıktan çıkardığı belge ortaya çıktı
Dünyanın uyuşturucu baronları İstanbul’daki lüks rezidanslarda yaşıyor vatandaşlık alıyor
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’
Ümit Özdağ: Vatandaşlık vatan ile birlikte satılıyor
Son Haberler
Piknik alanında satırlı kavgası Gündem
Piknik alanında satırlı kavgası
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu Magazin
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu
Yüzlerce uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi Yerel Haberler
Yüzlerce uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi
Özgür Demirtaş ile Nihat Genç arasında yeni parti kavgası! Hakaretler havada uçuştu Ekonomi
Özgür Demirtaş ile Nihat Genç arasında yeni parti kavgası! Hakaretler havada uçuştu
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son Spor
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi Magazin
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı Dünya
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı