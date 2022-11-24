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Cezaevinden çıktı karısını öldürdü 

Adana’da 3 çocuk annesi bir kadın sabah evinde öldürülmüş olarak bulundu. Cezaevinden yeni çıkan kocası katil zanlısı olarak aranıyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:45
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Adana'da cezaevinden çıktı karısını öldürdü 

Cezaevinden çıktı karısını öldürdü 
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın, 2’nci katında meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Abdullah T.’nin eşi Müzeyyen T. ile birlikte yaşadığı evden kavga sesleri gelince komşuları polise haber verdi. 

Olay yerine gelen ekipleri eve girdiklerinde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.’yi kanlar içinde buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi ancak pompalı tüfekle vurulan kadının öldüğü belirlendi.

Bu arada, kadının 3 çocuğunun evde olmadığı öğrenildi. Polis kadını kimin vurduğunu araştırmaya başladı. Polis evde kadınla birlikte kocasının olduğunu, eve kimsenin gelmediğini tespit etti. Polis kocayı aradı ancak henüz bulamadı. Polis her yerde katil zanlısı olarak cezaevinden yeni çıkan kocayı arıyor.

Müzeyyen T.’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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