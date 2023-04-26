Adana'da düğünde bıçaklı kavga: 10 yaralı

Adana'da bir düğünde iki grup arası çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Adana'da düğünde bıçaklı kavga: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kavga merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir düğün salonunda yapılan düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklarla birbirine saldıran iki gruptan 10 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla düğüne katılan kişiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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