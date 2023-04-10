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Evde bebek ölü bulundu. Anne 'Bir haftadır uyuyor zannediyordum' dedi

Adana'da Ayşegül Talay’ın (30) anahtarını unuttuğunu iddia ederek yardım istediği itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp eve girdiğinde 2 aylık bebeği ölü olarak buldu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 13:43
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Adana’da evde bebek ölü bulundu

Evde bebek ölü bulundu. Anne 'Bir haftadır uyuyor zannediyordum' dedi
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DHA’nın haberine göre, uyuşturucu madde tesiri altında olduğu tespit edilen ve emniyetteki ifadesinde, "Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenilen anne tutuklandı. Baba Suat Talay (42) ise aranıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Ayşegül Talay, evden dışarıya çıkarken anahtarını içerde unuttuğunu iddia ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Ekipler, adrese giderek kapıyı kırarak içeri girdi. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bir bebek görünce durumu polise bildirdi. Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine anne Talay gözaltına alındı. Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Talay, emniyette sorguya alındı.

‘BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM’

Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden ve “Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenilen Talay, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce ‘uyuşturucu kullanma' suçundan kaydı olduğu belirlenen baba Suat Talay polis tarafından aranıyor. Mehtap bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsi raporu sonucunda belli olacağı öğrenilirken, açlık nedeniyle ölmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

 

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