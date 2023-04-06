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Otomobilin üzerine kaya düştü 4 öğretmen hayatını kaybetti. Adana'da heyelan faciası

Adana Saimbeyli'de heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:18
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Otomobilin üzerine kaya devrildi 4 öğretmen hayatını kaybetti.

Otomobilin üzerine kaya düştü 4 öğretmen hayatını kaybetti. Adana'da heyelan faciası
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AA'da yer alan habere göre, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.



Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.



Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.



Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.




 

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