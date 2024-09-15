Adana’da hastalara özel sakatat

Adana'da, özellikle gece geç saatlerde sıklıkla tercih edilen sakatat, şeker hastaları arasında da popüler hale gelmiş durumda. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, sakatatların protein, yağ, demir ve vitaminler açısından zengin olduğunu belirtti. Ancak, sakatat tüketiminin aşırıya kaçmasının kolesterol sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Sakatatların haftalık 500 gramı aşmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Sümbül, "Sakatatlar protein ve vitamin açısından zengin. Ancak uygun koşullarda saklanmayan ve fazla tüketilen sakatatlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Özellikle şeker hastaları arasında tercih edilen "Et damar" sakatatının, işkembe ve şırdanın doğranmasıyla yapıldığı ve yüksek protein içeriğiyle birlikte yağ oranının da fazla olduğunu belirtti. Kolesterol ataklarını önlemek için sakatat tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Güngör Güler, Adana'da sakatat ürünlerinin uzun yıllardır popüler olduğunu ve "Et damar" sakatatının son dönemde rağbet gördüğünü belirtti. Müşterilere sakatat tüketiminde aşırıya kaçmamaları gerektiğini hatırlattıklarını ifade eden Güler, kuzu şırdanına olan talebin arttığını ve pirinç içermeyen sakatatların tercih edildiğini söyledi.