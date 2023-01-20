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Her şey var: Kazanan yok! Adana'da kıpkırmızı gece

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle bitti. Kırmızı kartla geceye damgasını vurdu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 22:12
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Adana'da her şey var; kazanan dışında

Her şey var: Kazanan yok! Adana'da kıpkırmızı gece
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Karşılaşmada Giresunspor 13. dakikada penaltıdan Rijad Bajic'in attığı golle öne geçti. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Adana Demirspor'un eşitlik golü 84. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.
Giresunspor'da Alexis Perez, 18. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Perez, gelecek haftaki Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Adana Demirspor'da da Yusuf Sarı, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 34, Giresunspor 21 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

 

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